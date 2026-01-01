    Aspiratoare umed-uscate cu acumulator

    Aspiratoare umed-uscate Kärcher cu acumulator 18 V și 36 V. Fără fir, versatile, ideale pentru grădină, mașină sau terasă. Compatibile cu platforma Battery Power.

    Fără cabluri, pentru libertate totală. Fără limitări, WD 3-18 îți permite să cureți oriunde ai nevoie – în casă, în jurul ei sau departe de o priză. Tehnologia Real Time îți arată în permanență nivelul bateriei și timpul de funcționare rămas. Iar așa cum te-ai obișnuit deja: nu contează că este vorba de murdărie umedă sau uscată, fină sau grosieră, în interior sau exterior. Puterea mare de aspirare a gamei WD cu acumulator și colectarea eficientă, fără reziduuri, readuc efectul WOW, de fiecare dată, pe orice suprafață.

    Caracteristici

    Acumulator interschimbabil de 18 V pentru aspirator WD

    Acumulator interschimbabil de 18 V – compatibil cu toate echipamentele din platforma Kärcher Battery Power 18 V

    Afișaj LCD cu Real Time Technology – indică permanent nivelul bateriei

    Afișaj LCD cu Real Time Technology – indică permanent nivelul bateriei

    Depozitare practică pentru accesorii – sigură, compactă și ușor accesibilă

    Depozitare practică pentru accesorii – sigură, compactă și ușor accesibilă

    Depozitare furtun pe capul aparatului – economie de spațiu

    Funcție de suflare – ideală pentru zonele greu accesibile

    Funcție de suflare – ideală pentru zonele greu accesibile

    Aspirare umedă simplă – pentru cantități mari sau mici de apă

    Aspirare umedă simplă – pentru cantități mari sau mici de apă

    Mâner ergonomic pentru transport

    Mâner ergonomic pentru transport

    Îndepărtarea acumulatorului de pe aspiratorul umed-uscat

    18 V + 18 V = 36 V Power – motor puternic de 36 V alimentat de doi acumulatori de 18 V

    Tehnologie patentată de îndepărtare a filtrului – rapid, fără contact cu murdăria

    Tehnologie patentată de îndepărtare a filtrului – rapid, fără contact cu murdăria

    Puncte forte

    Libertate maximă de mișcare și utilizare imediată

    Curățarea mașinii fără priză în apropiere? Lichide vărsate pe podea? Aspiratoarele umed-uscate cu acumulator rezolvă rapid orice situație, fără cablu și fără compromisuri.

    Caracteristici WD 1 Compact Battery

    Acumulator interschimbabil Kärcher Battery Power 18 V cu afișaj LCD

    Schimbare simplă, rapidă și comodă, cu afișaj LCD integrat pentru verificarea nivelului bateriei, datorită tehnologiei Real Time. Până la 10 minute de putere de aspirare, susținute de tehnologia performantă Kärcher Battery Power.

    Îndepărtarea capacului aspiratorului umed-uscat pentru schimbarea filtrului

    Filtru cartuș

    Aspirare umedă și uscată fără a fi necesară schimbarea filtrului – rapid și simplu. Potrivit și pentru aspirarea unor cantități mici de apă.

    Furtunul poate fi înfășurat pe aspiratorul umed-uscat, iar accesoriile sunt depozitate direct pe aparat.

    Accesorii practice și depozitare inteligentă

    Accesoriile speciale pentru curățarea interiorului auto pot fi depozitate direct pe aparat, fiind mereu la îndemână. În plus, furtunul de aspirare se fixează simplu pe aparat cu ajutorul unei curele elastice.

    Suflarea frunzelor cu funcția de suflantă a aspiratorului umed-uscat cu acumulator

    Funcție practică de suflantă

    Frunzele împrăștiate pot fi îndepărtate rapid și fără efort din spațiile înguste, folosind funcția de suflare.

    Caracteristici WD 4-18 S

    Depozitare practică a furtunului pe capacul aspiratorului WD 4

    Depozitare practică a furtunului

    Furtunul de aspirare poate fi depozitat cu economie de spațiu, fiind agățat direct pe capul aparatului.

    Funcție practică de suflantă a aspiratorului umed-uscat cu acumulator WD 4-18

    Funcție practică de suflantă

    Atunci când aspirarea nu este posibilă, funcția de suflare oferă o soluție rapidă și eficientă.

    Îndepărtarea acumulatorului de pe aspiratorul umed-uscat

    18 V + 18 V = 36 V Power

    Motor puternic de 36 V, alimentat de doi acumulatori Li-ion de 18 V.

    Îndepărtarea filtrului de pe WD fără contact cu murdăria

    Filtru plat plisat într-o casetă detașabilă

    Filtrul se îndepărtează rapid prin deschiderea cutiei de filtrare, fără contact cu murdăria.

    Aspirarea terasei cu duza de podea a aspiratorului umed-uscat

    Duză de podea cu clips

    Duzele de podea special dezvoltate pot fi adaptate rapid pentru murdărie umedă sau uscată și asigură o colectare eficientă a murdăriei.

    18 V Kärcher Battery Power

    WD 1 Compact Battery Set

    Tensiune: 18 V
    Motor: 18 V
    Putere nominală: 250 W
    Capacitate recipient: 7 l
    Lungime furtun de aspirare: 1.20 m
    Autonomie acumulator: Aprox. 10 min*
    Filtru: Cartuș
    Greutate fără accesorii: 3.1 kg
    Duză pentru spații înguste: Da
    Duză pentru tapițerie: Da
    Duză de podea: Nu
    Încărcător inclus: Battery Power 18 V standard
    Acumulator inclus: 18 V/2.5 Ah

    * Autonomie maximă cu acumulator Kärcher Battery Power interschimbabil de 18 V / 2,5 Ah

    Ai nevoie de o curățare rapidă a mașinii? Nicio problemă. Datorită accesoriilor dedicate pentru interior auto și designului compact, aspiratorul umed-uscat cu acumulator din platforma Kärcher Battery Power 18 V impresionează prin versatilitate și eficiență. Mic ca dimensiuni, mare ca performanță.

    WD 2-18 Battery Set

    Tensiune: 18 V
    Motor: 18 V
    Putere nominală: 270 W
    Capacitate container: 12 l
    Lungime furtun de aspirare: 1.80 m
    Autonomie acumulator: 10 min*
    Filtru: Spumă
    Greutate fără accesorii: 3.4 kg
    Duză pentru spații înguste: Da
    Duză pentru tapițerie: Nu
    Duză de podea: Da
    Încărcător inclus: Battery Power 18 V standard
    Acumulator inclus: 18 V/2.5 Ah

    * Autonomie maximă cu acumulator Kärcher Battery Power interschimbabil de 18 V / 2,5 Ah

    Compact și flexibil, aspiratorul umed-uscat cu acumulator WD 2-18 face față cu ușurință și murdăriei uscate, oferind o putere bună de aspirare și o versatilitate ridicată în utilizare. Comparativ cu modelul mai mic WD 1 Compact, WD 2-18 este echipat cu duză de podea, roți pentru deplasare ușoară și un recipient de murdărie cu 5 litri mai mare.

    WD 3-18 Battery Set/WD 3-18 S Battery Set

    Tensiune: 18 V
    Motor: 18 V
    Putere nominală: 270 W
    Capacitate container: 17 l
    Lungime furtun de aspirare: 2.0 m
    Autonomie acumulator: 20 min*
    Filtru: Cartuș
    Greutate fără accesorii: 3.8 kg/4.1 kg
    Duză pentru spații înguste: Da
    Duză pentru tapițerie: Nu
    Duză de podea: Da
    Încărcător inclus: Battery Power 18 V standard
    Acumulator inclus: 18 V/5.0 Ah

    * Autonomie maximă cu un acumulator Kärcher Battery Power interschimbabil de 18 V / 5,0 Ah.

    Pentru cantități mai mari de murdărie și pentru aspirare umedă, modelele WD 3-18 cu recipient din plastic rezistent și WD 3-18 S cu recipient din oțel inoxidabil sunt alegerea potrivită. Acestea oferă un volum al recipientului cu 5 litri mai mare față de WD 2-18 și, datorită acumulatorului de 5,0 Ah inclus în set, asigură o autonomie dublă, de până la 20 de minute de funcționare continuă.

    WD 4-18 Dual Battery Set/WD 4-18 S Dual Battery Set

    Tensiune: 2 x 18 V
    Motor: 36 V
    Putere nominală: 380 W
    Capacitate container: 20 l
    Lungime furtun de aspirare: 2.20 m
    Autonomie acumulator: 28 min*
    Filtru: Plat plisat
    Greutate fără accesorii: 6.6 kg/7.0 kg
    Duză pentru spații înguste: Da
    Duză pentru tapițerie: Nu
    Duză de podea: Da
    Încărcător inclus: Dual Battery Power 18 V Încărcător rapid
    Acumulator inclus: 2 x 18 V/5.0 Ah

    * Autonomie maximă cu 2 acumulatori Kärcher Battery Power interschimbabili de 18 V / 5,0 Ah.

    Puternice și ușor de transportat, modelele WD 4-18 Dual și WD 4-18 S Dual, cu recipient din oțel inoxidabil, oferă cea mai mare putere de aspirare din gama Kärcher Home & Garden. Elementul distinctiv este motorul puternic de 36 V, alimentat de doi acumulatori de 18 V conectați în serie. Indiferent dacă murdăria este grosieră sau fină, umedă sau uscată, aceste aspiratoare umed-uscate fac față cu ușurință oricărei provocări.

    36 V Kärcher Battery Power

    WD 3 Battery Set/WD 3 Battery Premium Set

    Tensiune: 36 V
    Putere nominală: 300 W
    Capacitate container: 17 l
    Lungime furtun de aspirare: 2.0 m
    Autonomie acumulator: Aprox. 15 min*
    Greutate fără accesorii: 5.2 kg/5.5 kg (premium)
    Duză pentru spații înguste: Da
    Duză pentru tapițerie: Nu
    Duză de podea: Da
    Încărcător inclus: Battery Power 36 V standard
    Acumulator inclus: 36 V/2.5 Ah

    * Performanță maximă cu un acumulator Kärcher Battery Power interschimbabil de 36 V / 2,5 Ah.

    Mai multă libertate de mișcare ca niciodată, cu putere suplimentară de aspirare. Aspiratorul umed-uscat WD 3 Battery oferă curățenie fără cablu, fără compromisuri la capitolul funcționalitate. Indiferent dacă murdăria este grosieră sau fină, umedă sau uscată, WD 3 Battery o îndepărtează rapid și eficient.

    Platforma de acumulatori Kärcher Battery Power

    Platforma de acumulatori Karcher Battery Power 18 V

    Aici găsești toate echipamentele compatibile cu acumulatorii Kärcher Battery Power 18 V

    De la suflante fără fir până la aspiratoare de grădină și multe alte produse, acumulatorul de 18 V poate fi utilizat pe o gamă largă de echipamente compatibile.

    Platforma de acumulatori Kärcher Battery Power 36 V

    Aici găsești toate echipamentele compatibile cu acumulatorii Kärcher Battery Power 36 V

    Pentru și mai multă putere, suflantele și aspiratoarele de grădină sunt disponibile și în varianta de 36 V, alături de numeroase alte echipamente care pot fi utilizate cu acumulatorul Kärcher Battery Power 36 V.

