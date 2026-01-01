O mașină proaspăt curățată este mai plăcut de condus. Arată ca nouă, miroase bine și, în timp, rezistă mai mult. Murdăria nu afectează doar aspectul, ci poate provoca și deteriorări pe termen lung. Detergenții și soluțiile de îngrijire Kärcher, testați în timp, asigură un aspect impecabil și protecție de durată. Funcționează – cu efect de lungă durată.

Jante, parbriz, vopsea – produsele Kärcher pentru curățare și întreținere își fac efectul pe fiecare parte a mașinii. Există soluții ideale și pentru interior, care mențin geamurile fără urme, îndepărtează petele și redau culoarea suprafețelor din plastic. Pentru ca totul să arate bine, să miroasă bine și să se simtă bine.

Așadar: urcă la volan și simte efectul WOW.