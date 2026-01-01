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    Tot ce ai nevoie pentru îngrijirea mașinii tale

    Descoperă noua gamă de produse Kärcher pentru curățarea auto – soluții eficiente pentru orice tip de murdărie care afectează interiorul sau exteriorul mașinii ori al bicicletei tale. Adu înapoi efectul WOW.

    Detergenți și soluții de îngrijire auto

    Îngrijire completă a vehiculului

    O mașină proaspăt curățată este mai plăcut de condus. Arată ca nouă, miroase bine și, în timp, rezistă mai mult. Murdăria nu afectează doar aspectul, ci poate provoca și deteriorări pe termen lung. Detergenții și soluțiile de îngrijire Kärcher, testați în timp, asigură un aspect impecabil și protecție de durată. Funcționează – cu efect de lungă durată.

    Jante, parbriz, vopsea – produsele Kärcher pentru curățare și întreținere își fac efectul pe fiecare parte a mașinii. Există soluții ideale și pentru interior, care mențin geamurile fără urme, îndepărtează petele și redau culoarea suprafețelor din plastic. Pentru ca totul să arate bine, să miroasă bine și să se simtă bine.

    Așadar: urcă la volan și simte efectul WOW.

    Ben

    Fă cunoștință cu Ben: din pasiune pentru viteză.

    Ben a început să lucreze cu mașini la 17 ani. Mare fan al jocului video Gran Turismo, s-a îndrăgostit de legendarul R1 Titan. A decis să importe „adevăratul” Titan din Japonia în Germania și l-a modificat singur pentru a-l face identic cu cel din jocul său preferat. Unii ar spune chiar mai bun, având în vedere că Ben a câștigat numeroase competiții de tuning.

    Adu înapoi WOW-ul mașinii tale.

    Uneltele lui Ben

    1. Jantele strălucitoare sunt obligatorii. Pentru asta, Ben pulverizează un strat uniform de soluție de curățat jante, fără acid, pe jante. După un timp scurt de acționare, detergentul își schimbă culoarea în mov, semn că reacționează cu praful de frână și murdăria.
    2. Reziduurile de insecte pot deteriora vopseaua și lamelele ștergătoarelor, mai ales vara. Ben pulverizează soluția pentru îndepărtarea insectelor pe partea frontală a mașinii, iar reziduurile pot fi clătite ușor după un timp scurt.
    3. Apoi spală mașina cu șamponul auto concentrat, fie cu aparatul de spălat cu presiune, fie manual. Este important ca vehiculul să fie uscat bine ulterior, pentru a evita petele de apă.
    4. Totul trebuie să strălucească: după curățarea vopselei, ceara auto oferă finisajul final. Micile zgârieturi sunt estompate, culoarea este reîmprospătată, iar ceara protejează împotriva factorilor de mediu.
    5. La final, Ben folosește detergentul pentru geamuri și oglinzi fără urme, asigurând o vizibilitate clară. Inclusiv farurile din policarbonat primesc finisajul final.
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    Floyd

    Fă cunoștință cu Floyd: intră în epoca de aur a luxului personal.

    Floyd este un adevărat pasionat de mașini de epocă. După ce a călătorit în întreaga lume, s-a stabilit în anii ’70 la Berlin, alături de marea lui iubire: Ford T-Bird – un decapotabil clasic, puternic și elegant. Floyd și-a îngrijit cu atenție bijuteria pe patru roți și poate fi văzut și astăzi pe străzile din Neukölln, cu plafonul coborât.

    Adu înapoi WOW-ul anului 1963.

    Uneltele lui Floyd

    1. După aspirarea mașinii cu un aspirator multifuncțional, soluția pentru curățarea interiorului auto cu neutralizator de mirosuri asigură curățenie și un miros proaspăt. Floyd îndepărtează murdăria din cabină, panourile ușilor și petele de pe tapițerie.
    2. Curățarea și întreținerea merg mână în mână. Pentru a proteja suprafețele din plastic împotriva decolorării și degradării, aplică soluția de hidratare a bordului cu efect mat cu o lavetă moale. Produsul protejează împotriva radiațiilor UV și redă aspectul mat, cu un luciu mătăsos. Efectul antistatic întârzie redepunerea prafului.
    3. Amprentele și urmele de pe geamuri și oglinzi afectează vizibilitatea. Floyd pulverizează detergent de geamuri pe o lavetă moale, fără scame, și îndepărtează toate petele, inclusiv urmele de nicotină.
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    Sara

    Fă cunoștință cu Sara: 16 ani, curajoasă și fără teamă.

    Auzi motorul motocicletei Sarei? Practică acest sport de la doar 3 ani. Campioană europeană, Sara îi provoacă deja pe cei mai buni, cu un obiectiv clar: titlul de campioană mondială. Cu multă concentrare, dedicare și sprijinul tatălui ei, care îi este antrenor, nimic nu îi stă în cale.

    Adu înapoi WOW-ul motocicletei tale.

    Uneltele Sarei

    1. Sara își curăță motocicleta după fiecare tură. După ce motorul s-a răcit, pulverizează detergent pentru motociclete și biciclete pe zonele foarte murdare, precum apărătorile și carenele laterale. Formula gel asigură o aderență bună pe suprafață.
    2. Pentru spălare, introduce șampon auto 3-in-1 în deschiderea Plug&Clean a aparatului de spălat cu presiune și aplică detergentul de jos în sus, la presiune scăzută. Clătește apoi cu apă curată, de sus în jos. Conținutul de ceară curăță și protejează vopseaua.
    3. Pentru piesele sensibile, amestecă șampon auto concentrat cu apă într-o găleată și curăță cu grijă folosind un burete.
    4. Pentru murdărie foarte persistentă, alege spuma activa, care produce o spumă densă și aderentă cu ajutorul aparatului de spălat cu presiune și îndepărtează eficient uleiul, murdăria de pe drum și depunerile de sare.
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    Devine din ce în ce mai greu să vezi prin parbrizul murdar? Sau cei mici au lăsat firimituri și suc pe bancheta din spate? Atunci este clar momentul pentru o curățare temeinică a mașinii. Cu echipamentele potrivite, totul se rezolvă rapid – și poate fi chiar distractiv.