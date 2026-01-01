    Kärcher obține titlul GUINNESS WORLD RECORDS™

    Aparatele de spălat cu presiune sunt recunoscute la nivel mondial ca fiind sinonime cu brandul Kärcher. Prin urmare, Kärcher a obținut titlul GUINNESS WORLD RECORDS™ pentru cel mai bine vândut brand de aparate de spălat cu presiune la nivel global.

    Kärcher și-a câștigat poziția de lider de-a lungul deceniilor prin aparate de spălat cu presiune și accesorii inovatoare, de înaltă calitate.

    În 1950, Alfred Kärcher a inventat primul aparat de spălat cu apă caldă din Europa, care este și astăzi o componentă esențială a curățeniei industriale și comerciale. În 1984, Kärcher a intrat cu succes pe piața de consum odată cu lansarea modelului HD 555, primul aparat de spălat cu înaltă presiune portabil din lume, destinat pentru uz casnic.

    Produsele au devenit populare în întreaga lume și și-au câștigat reputația pe deplin: termenul generic „le karcher” este folosit, de exemplu, în franceză ca sinonim pentru spălarea sub presiune. În germană, conform dicționarului Duden, verbul „kärchern” este de asemenea utilizat frecvent pentru curățarea cu presiune înaltă. Astăzi, Kärcher oferă peste 3.000 de produse, însă aparatul de spălat cu presiune rămâne produsul emblematic al companiei.

    Curățare cu înaltă presiune cu duza eco!booster

    Performanță inovatoare de curățare

    Kärcher a inventat și a perfecționat continuu principiul curățării cu presiune înaltă: mai multă performanță de curățare cu un consum redus, durată de viață mai lungă și timp de curățare mai scurt. Ca lider mondial de piață, Kärcher oferă o gamă de produse care nu lasă nimic de dorit în materie de inovație tehnică și versatilitate – cu apă caldă sau rece, alimentate electric sau pe motoare cu combustie internă, mobile sau staționare.

    Recent, Kärcher a făcut curățarea cu presiune cu 50% mai eficientă și a lansat o inovație majoră sub forma duzei eco!Booster: acest accesoriu unic crește performanța de curățare cu 50% comparativ cu o duză standard cu jet plat. Anul trecut, pentru doar a doua oară în istoria companiei, Kärcher a reînnoit produsul său de bază și a introdus o nouă gamă de aparate de spălat cu presiune profesionale, cu apă rece și caldă.

    Duza eco!Booster pentru aparatele de spălat cu presiune din gama Home & Garden face curățenia în jurul casei și mai eficientă.

    Curățarea fațadei cu duza eco!Booster

    Accesoriul perfect pentru aparatele de spălat cu presiune profesionale: eco!Booster pentru aplicații comerciale și industriale.

    eco!Booster pentru aparatele de spălat cu presiune profesionale
    Curățarea cu un aparat de spălat cu înaltă presiune în agricultură

    Aparate de spălat cu presiune profesionale, cu apă caldă și rece

    Curățarea unui zid de piatră cu aparatul de spălat cu presiune

    Aparate de spălat cu presiune pentru uz casnic

    Îți amintești senzația când mașina era nouă și aleea proaspăt pavată? Când mobilierul de grădină a fost folosit prima dată și zidurile grădinii erau fără mușchi? Acelea erau momente WOW autentice. Dar praful, murdăria și depunerile nedorite nu au nicio șansă în fața aparatelor de spălat cu presiune Kärcher. Indiferent dacă ai nevoie de o curățare delicată sau puternică, aparatele de spălat cu presiune Kärcher oferă soluția perfectă pentru orice sarcină de curățenie.

    Ce presupune obținerea unui titlu GUINNESS WORLD RECORDS™?

    Guinness World Records documentează și celebrează realizările de excepție care sunt unice în lume. Pentru a menține aceste standarde ridicate, există politici stricte care definesc ce poate fi considerat un titlu GUINNESS WORLD RECORDS™.

    Astfel, fiecare titlu trebuie să îndeplinească toate criteriile următoare:

    • Măsurabil
    • Poate fi doborât
    • Standardizabil
    • Verificabil
    • Bazat pe o singură variabilă
    • Cel mai bun din lume
    Curățarea unui gard cu aparatul de spălat cu presiune și duza eco!Booster

