Curățare uniformă și extrem de eficientă: cele patru duze de înaltă presiune elimină murdăria persistenta de pe diferite suprafețe. În funcție de aplicație, cadrul interschimbabil poate fi schimbat ușor și rapid. Cadrul cu peri pentru curățarea fațadelor și pereților protejează utilizatorul împotriva apei pulverizate și poate fi, de asemenea, deplasat ușor de-a lungul suprafeței. Pentru curățarea suprafețelor din sticlă, cum ar fi serele, rama cu laveta din microfibră, care se fixeaza cu scai, este perfectă. Fibrele abrazive sprijină îndepărtarea murdăriei și garantează o curățare ușoară a suprafețelor.

Cadru interschimbabil Schimbare simplă fără instrument pentru aplicare pe suprafețe dure sau sensibile (sticlă). Patru duze de înaltă presiune Eliminarea eficientă a murdăriei persistente Articulatie între capac și cadru Accesoriul este adaptat la suprafață, făcând astfel posibil contactul permanent cu suprafața. Laveta detașabila, lavabila din microfibră Laveta din microfibră poate fi spălata la 60 °C.