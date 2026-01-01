Carpet slider 28632690 Karcher | Kärcher

Accesoriul pentru covoare și duza de podea EasyFix formează o echipă de vis pentru curățarea cu abur a covoarelor. Duza de podea EasyFix poate fi fixată ușor și comod în dispozitivul pentru covoare și scoasă din nou - totul fără a fi nevoie să vă aplecați. Astfel, puterea aburului împrospătează rapid și ușor covoarele și aduce din nou fibrele la suprafață, redându-le elasticitatea.

Potrivit pentru duza de podea EasyFix Este ușor să oferiți covoarelor un suflu nou cu ajutorul aburului. Duza de podea EasyFix poate fi ușor introdusă prin culisare în sania pentru covor și apoi îndepărtată Pentru manevrare comodă, fără a fi nevoie să vă aplecați.