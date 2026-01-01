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    Carpet slider 28632690 Karcher | Kärcher

    -15% Reducere in Coș
    Suport negru din plastic, dreptunghiular, cu margini ridicate și secțiune centrală deschisă, pe fundal alb.

    Accesoriu pentru covoare

    Cod produs: 2.863-269.0

    Asigură fibre curate pentru covoare: Accesoriul pentru covoare si mochete ușor de fixat la duza de podea EasyFix.