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    Accessories set RCV 3 Classic | Kärcher

    -15% Reducere in Coș
    Set de accesorii pentru aspirator robot Kärcher, incluzând perii laterale, perie rotativă, filtre și mop.

    Accessories set RCV 3 Classic

    Cod produs: 2.269-622.0