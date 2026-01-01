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    Capac de aspirare pentru FC 5 galben 20550190 | Kärcher

    Capac galben de plastic pentru un aparat Kärcher, cu design aerodinamic și margini negre.

    Accessories vacuum channel FC5 Gelb

    Cod produs: 2.055-019.0

    Capacul îmbunătățit pentru capul de aspirare face ca colectarea murdăriei să fie mai eficientă. Ideal pentru echiparea ulterioară a tuturor aparatelor FC 5 care nu sunt echipate în standard cu acest capac.