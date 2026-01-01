Capac de aspirare pentru FC 5 galben 20550190 | Kärcher

Fără acumulări deranjante de praf si de scame pe podea: noul capac al capului de aspirație pentru FC 5, care conține un ridicător integrat filetat și are un canal larg de aer, asigură o colectare și mai eficientă a murdăriei grosiere — îmbunătățind astfel performanța generală de curățare. Upgrade perfect pentru toate aparatele FC 5 de culoare galbenă care nu sunt echipate în standard cu acest capac.

Elevator filetat integrat Canelurile integrate permit o mai bună colectare a acumulărilor de praf și scame și a altor particule grosiere. Canalul de aspirare mai larg Preluare eficientă a particulelor mai mari, cum ar fi acumulările de fire de păr. Interschimbabil cu ușurință Noul capac al dispozitivului este rapid și ușor de înlocuit.