Capac de aspirare pentru FC 5 alb 20550200 | Kärcher

Noul capac al capului de aspirație pentru aparatele FC 5 de culoare albă elimină acumulările deranjante de praf și de scame de pe podea. Datorită elevatorului integrat filetat și a canalului larg de aer, preluarea murdăriei grosiere este și mai eficientă. Capacul optimizat este extrem de ușor de montat ulterior pe toate aparatele FC 5 de culoare albă, care nu sunt încă echipate standard cu acest capac. Această opțiune crește semnificativ performanța generală de curățare a dispozitivelor FC 5 vechi de culoare albă.

Elevator filetat integrat Canelurile integrate permit o mai bună colectare a acumulărilor de praf și scame și a altor particule grosiere. Canalul de aspirare mai larg Preluare eficientă a particulelor mai mari, cum ar fi acumulările de fire de păr. Interschimbabil cu ușurință Noul capac al dispozitivului este rapid și ușor de înlocuit.