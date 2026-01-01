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    Capac de aspirare pentru FC 5 alb 20550200 | Kärcher

    Capac alb de plastic cu formă aerodinamică, având colțuri negre și detalii de design în relief.

    Accessories vacuum channel FC5 Weiss

    Cod produs: 2.055-020.0

    Preia murdăria chiar mai bine decât înainte: învelitoarea optimizată a capului de aspirare pentru FC 5. Ideal pentru toate aparatele FC 5 de culoare albă care nu sunt echipate în standard cu această învelitoare.