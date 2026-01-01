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    Acoperire duză de mână 28632700 Karcher | Kärcher

    Două huse albe din microfibră pentru curățare, cu margini elastice, pe fundal alb.

    Acoperire duză de mână

    Cod produs: 2.863-270.0

    Setul cu două învelitoare pentru duza de mână. Învelitorile sunt fabricate din microfibră de înaltă calitate — pentru cele mai bune rezultate de dizlocare și colectare a murdăriei.