Acoperire duză de mână 28632700 Karcher | Kärcher

Cu ambele învelitori care sunt incluse în set și care sunt fabricate din microfibre de înaltă calitate, murdăria și grăsimea pot fi dizlocate și colectate cu rezultate și mai bune atunci când se utilizează duza de mână. Ideale pentru murdăria persistentă și deosebit de dificilă din băi și bucătării. Chiar și murdăria grea poate fi îndepărtată fără efort de pe plită. Mulțumită șnurului elastic integrat, montarea acesteia pe duza de mână și scoaterea acesteia este o joacă de copii. În plus, acesta garantează că capacul este ținut în siguranță pe duza de mână în timpul curățării.

Microfibre de înaltă calitate Îndepărtarea eficienta a murdăriei și un nivel ridicat de colectare a murdăriei pentru rezultate deosebite de curățare pe toate suprafețele dure. Se poate spăla la maşină până la 60 °C. Nu utiliza balsam. Învelitoare cu cordon elastic Pentru atașarea și scoatere simplă a învelitorii. Învelitoarea nu alunecă în timpul curățeniei.