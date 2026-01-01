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    Acumulator 36 V / 2,5 Ah 24450300 Karcher | Kärcher

    Baterie Kärcher 36V, 2.5 Ah, cu indicator de încărcare 100%, design negru și galben, inscripționată "Battery Power".

    Acumulator 36 V / 2,5 Ah

    Cod produs: 2.445-030.0

    Acumulator de 36 V / 2,5 Ah cu tehnologie inovatoare în timp real, inclusiv afișaj LCD pentru a indica starea bateriei. Compatibil cu toate dispozitivele Kärcher cu platforma de 36 V.