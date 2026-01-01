Acumulator 36 V / 2,5 Ah 24450300 Karcher | Kärcher

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☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Cod produs: 2.445-030.0Acumulator de 36 V / 2,5 Ah cu tehnologie inovatoare în timp real, inclusiv afișaj LCD pentru a indica starea bateriei. Compatibil cu toate dispozitivele Kärcher cu platforma de 36 V.
Platforma bateriei.
Platformă baterie 36 V
Tipul bateriei.
Baterie litiu-ion interschimbabilă
Tensiune (V)
36
Capacitate. (Ah)
2.5
Energie (Wh)
90
Culoarea
Negru
Greutate (kg)
0.9
Greutate cu ambalaj (kg)
1
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
134 x 88 x 73
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
Manual de utilizare
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