Acumulator 36 V / 2,5 Ah 24450300 Karcher | Kärcher

Acumulatorul Kärcher de 36 V / 2,5 Ah este potrivită pentru toate dispozitivele cu platforma de 36 V. Datorită tehnologiei inovatoare în timp real, cu afișaj LCD, timpul rămas, timpul de încărcare rămas și starea de încărcare - în funcție de dispozitivul utilizat - sunt întotdeauna la vedere. Celulele cu Litiu-Ion asigură o performanță constantă și se asigură că bateria nu se descarcă singură sau își pierde capacitatea din cauza descărcărilor parțiale frecvente (efect de memorie).