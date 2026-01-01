Acumulator 36 V / 5,0 Ah 24450310 Karcher | Kärcher

Acumulatorul de 36 V / 5,0 Ah de la Kärcher poate fi utilizată pe toate dispozitivele cu baterie reîncărcabila de 36 V. Echipată cu celule Litiu-Ion, bateria oferă aceleași performanțe pe termen lung. Auto-descărcarea bateriei și pierderea capacității cu descărcare parțială frecventă (efect de memorie) sunt lucruri din trecut. Tehnologia inovatoare în timp real, cu afișaj LCD integrat, arată timpul rămas, starea de încărcare și capacitatea bateriei. Și datorită carcasei soft-touch, bateria nu va aluneca pe suprafețe netede sau înclinate.

Tehnologie inovatoare în timp real Ecranul LCD integrat afișează întotdeauna timpul rămas, timpul de încărcare rămas și starea de încărcare. Platforma Kärcher cu acumulatori de 36 V Compatibil cu toate aparatele Karcher din platforma de 36 V. Recomandate pentru a fi utilizate în toate aparatele Kärcher cu platforma Battery Power de 36 V+ platforma cu acumulatori. Celule puternice cu litiu-ion Bateria cu litiu-ion garantează o putere constantă și previne auto-descărcarea și efectul de memorie. Mod de stocare automat Viața prelungita a celulelor Protectie la apa IPX 5 Protecție în aplicații cu jet de apă. Gestionarea eficientă a temperaturii Cea mai mare performanță prin protectia termică eficientă și gestionare inteligentă a bateriei. Monitorizarea inteligentă a celulelor Protectie de suprasarcină, supraîncălzire și descărcare totala.