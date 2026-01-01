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    Acumulator 36 V / 5,0 Ah 24450310 Karcher | Kärcher

    -15% Reducere in Coș
    Baterie Kärcher 36V 5.0 Ah, cu carcasă neagră și galbenă, afișaj digital de încărcare pe lateral.

    Acumulator 36 V / 5,0 Ah

    Cod produs: 2.445-031.0

    Acumulatorul de 36 V / 5.0 Ah, cu tehnologie inovatoare în timp real, inclusiv afișaj LCD pentru starea bateriei. Potrivit pentru toate dispozitivele Kärcher cu platforma de 36 V.