Acumulator 36 V / 5,0 Ah 24450310 Karcher | Kärcher

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Livrare gratuită peste 250 lei
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Plată securizată
Cod produs: 2.445-031.0Acumulatorul de 36 V / 5.0 Ah, cu tehnologie inovatoare în timp real, inclusiv afișaj LCD pentru starea bateriei. Potrivit pentru toate dispozitivele Kärcher cu platforma de 36 V.
Platforma bateriei.
Platformă baterie 36 V
Tipul bateriei.
Baterie litiu-ion interschimbabilă
Tensiune (V)
36
Capacitate. (Ah)
5
Energie (Wh)
180
Culoarea
Negru
Greutate (kg)
1.5
Greutate cu ambalaj (kg)
1.7
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
134 x 88 x 118
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
Manual de utilizare
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