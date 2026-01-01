Îndepărtarea sigură a cenușii, murdăriei grosiere, dar și a particulelor fine de praf este o sarcină a specialiștilor în aspirare, cum ar fi puternicul nostru aspirator de cenusa AD 2 cu baterie. Un furtun de aspirare flexibil din metal, cuva rezistenta la flacără cu volumul de 14 litri, filtru plisat si filtru superior de murdărie grosiera garantează siguranța maximă și aspirarea fără praf. Funcția inovatoare ReBoost care curăță cenușa și praful din filtru la simpla apasare a unui buton, asigură o putere de aspirare constantă. Puterea de aspirare necesară este asigurată de puternicul acumulator de 18 V Kärcher cu ecran LCD integrat care indica starea bateriei in timp real. De asemenea, locurile dificil de accesat pot fi ușor aspirate cu duza pentru spatii inguste, iar furtunul de aspirare poate fi depozitat în carcasa dispozitivului compact pentru economisirea spațiului după terminarea lucrării.

Baterie de 18 V care poate fi schimbată Libertate maximă de mișcare datorită flexibilității fără fir. Tehnologie în timp real cu afișaj LCD pentru afișarea stării de încărcare a bateriei. Compatibil cu toate dispozitivele din platforma de alimentare cu baterie Kärcher de 18 V. Tehnologia de curatare a filtrelor Kärcher ReBoost - curățarea integrată a filtrului la apăsarea unui buton. Curățarea puternică a filtrului la simpla apăsare a unui buton. Pentru o putere de aspirare constantă la volume mari de murdărie. Element de filtrare dintr-o bucata (rezistent la foc) cu filtru de metal pentru murdarie grosiera si filtru plat pliat robust. Cu filtru plisat robust și filtru metalic grosier. Pentru golirea si curatarea recipientului fara a intra in contact cu murdaria Grad sporit de comfort datorita indepartarii filtrului intr-un singur pas Material rezistent la foc, recipient metalic si furtun de aspiratie metalic. Siguranță maximă la aspirarea cenușii - de asemenea, la utilizarea necorespunzătoare. Teava oblica Pentru curatare impecabila a tuturor colturilor si spatiilor inguste din semineu. Furtun de aspiratie metalic, lungime 1,2 m. Pentru un grad mare de flexibilitate in timpul lucrului. Sistem de blocare „Pull & Push" Deschidere, inchidere si golire rapida a rezervorului. Maner practic situat pe recipient Pentru o golire practivca a recipientului Pastrare practica a accesoriilor pe aparat Pentru depozitarea sigura si confortabila a cablului electric - ideal pentru situatia in care intrerupeti lucrul si asezati aparatul Deisgn compact si usor Pentru economisirea spatiului de depozitare