Adapter connection 69974730 Karcher | Kärcher

Cu ajutorul adaptorului de cuplare, orice pompă cu filet interior poate fi conectată rapid și în siguranță la o sursă de apă. Racord filetat: G1 (33,3 mm) la G1 (33,3 mm).

Adaptor de cuplare Racord rapid al racordurilor de apă cu filet interior la o pompă cu filet interior Filetare de racordare optimizată Etanșarea sigură a adaptorului fără bandă de etanșare etc. Instalare fara a fi necesare alte scule Nu sunt necesare instrumente pentru racordare