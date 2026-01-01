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    Adapter connection 69974730 Karcher | Kärcher

    -15% Reducere in Coș
    Racord negru din plastic cu filet dublu, cod 5645-8500, pe fundal alb.

    Adapter connection

    Cod produs: 6.997-473.0

    Cu ajutorul adaptorului de conectare, o pompă cu filet interior poate fi conectată rapid și în siguranță la o sursă de apă.