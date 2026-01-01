Adaptor auto 26438760 Karcher | Kärcher

Adaptorul auto Kärcher poate fi conectat cu ușurință la bricheta din mașină și la priza de încărcare a OC 3 Mobile Outdoor Cleaner. OC 3 poate fi astfel alimentat prin intermediul bateriei auto când bateria lui este descarcata.

Cu conexiune standard pentru brichete auto Pentru o conexiune convenabilă în mașină. Poate fi conectat la priza de încărcare de pe Mobile Outdoor Cleaner. Sursa de alimentare ideala pentru drum Întotdeauna suficientă energie indiferent de timpul de funcționare. Pentru mobilitate deplină Raza de operare mare 2 metri lungime. Astfel, aparatul Mobile Outdoor Cleaner poate fi amplasat în mod ideal lângă mașină.