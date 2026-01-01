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    Adaptor auto 26438760 Karcher | Kärcher

    -15% Reducere in Coș
    Adaptor Kärcher cu cablu negru și conector galben, pe fundal alb.

    Adaptor auto

    Cod produs: 2.643-876.0

    Putere suficientă si pe drum, cu ajutorul adaptorului auto, OC 3 Mobile Outdoor Cleaner poate fi utilizat prin intermediul bateriei auto.