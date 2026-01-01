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    Adaptor de aspirație și furtun de grădină 1"+ 3/4" | Kärcher

    Adaptor negru Kärcher cu colier metalic de fixare, pe fundal alb.

    Adaptor de aspirație și furtun de grădină 1"+ 3/4"

    Cod produs: 2.997-113.0

    Adaptorul poate fi utilizat pentru a conecta furtunul de aspirație la pompele de apă. Principiul de etanșare PerfectConnect garantează sigilarea sigură.