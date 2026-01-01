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    Adaptor de conectare pentru pompe (axial/ radial), G1 | Kärcher

    -15% Reducere in Coș
    Adaptor negru Kärcher cu filet, design cilindric, cu detalii texturate și garnitură albă.

    Adaptor de conectare pentru pompe (axial/ radial), G1

    Cod produs: 2.997-120.0

    Adaptorul PerfectConnect (axial/radial) conectează pompele Kärcher cu un filet intern G1 la conexiunile de apă și accesorii de la alți producători, precum și accesorii Kärcher mai vechi.