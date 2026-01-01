Adaptor de conectare pentru pompe (axial/ radial), G1 | Kärcher

Cu ajutorul adaptorului de conectare, o pompă cu filet intern poate fi conectată rapid și sigur la o conexiune de apă cu filet intern - indiferent dacă este pe partea de aspirație sau pe partea de presiune. Ideal pentru filetele de legătură G1 (33,3 mm) până la G1 (33,3 mm). Pe o parte a adaptorului, există un filet G1 standard cu un principiu de etanșare axial (numărul de serie [2] pe produs); pe cealaltă parte, există un filet G1 standard cu un principiu de etanșare radial (numărul de serie [1] pe produs). Principiul radial de etanșare PerfectConnect al accesoriilor BP asigură asamblarea cu ușurință și o sigilare extrem de sigură, care garantează funcționarea fără probleme. În acest fel, accesorii de la alți producători, precum și accesorii Kärcher mai vechi (numărul de serie [2]) pot fi conectate la pompele Kärcher cu principiul de etanșare radial (seria de serie [1]). Mai mult, accesoriile de etanșare radială din gama PerfectConnect de Kärcher (seria de serie [1]) pot fi conectate la toate pompele de etanșare axiale convenționale (numărul de serie [2]).

Adaptor de conectare Racord rapid al racordurilor de apă cu filet interior la o pompă cu filet interior Filetare de racordare optimizată Etanșarea sigură a adaptorului fără bandă de etanșare etc. Asamblare fără ustensile Nu sunt necesare instrumente pentru racordare