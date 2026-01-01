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    Adaptor de racordare cu 2 cuplaje pentru pompe 69974740 | Kärcher

    Racord negru din plastic cu filet, formă de T, pe fundal alb.

    Adaptor de racordare cu 2 cuplaje pentru pompe

    Cod produs: 6.997-474.0

    Cu ajutorul adaptorului de conectare cu 2 căi, o pompă cu filet interior poate fi conectată rapid și în siguranță la două surse de apă.