Adaptor de racordare cu 2 cuplaje pentru pompe 69974740 | Kärcher

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Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Cod produs: 6.997-474.0Cu ajutorul adaptorului de conectare cu 2 căi, o pompă cu filet interior poate fi conectată rapid și în siguranță la două surse de apă.
Dimensiuni
1" la 1"
Dimensiune filet
G1
Diametru
1″
Culoarea
Negru
Greutate (kg)
0.1
Greutate cu ambalaj (kg)
0.1
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
80 x 128 x 40
Echipamente
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
Domenii de utilizare