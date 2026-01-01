Adaptor de racordare cu 2 cuplaje pentru pompe 69974740 | Kärcher

Cu ajutorul adaptorului de conectare cu 2 căi, o pompă cu filet interior poate fi conectată rapid și sigur la două racorduri de apă cu filet interior — și poate fi utilizată flexibil cu una sau două ieșiri active. Ambele ieșiri pot fi orientate pe lateral sau una dintre ieșiri poate fi orientată pe lateral, iar cealaltă poate fi orientată în sus. Racord filetat: G1 (33,3 mm) la G1 (33,3 mm).

Adaptor de racordare cu 2 cai Racordarea rapida a cuplurilor de apa cu filet interior la o pompa cu filet interior. Pentru utilizarea unui orificiu sau a doua orificii de iesire active. Include capac. Instalare flexibila Aliniere optima a furtunurilor si tevilor racordate. Instalare fara a fi necesare alte scule Nu sunt necesare instrumente pentru racordare Filetare de racordare optimizată Etanșarea sigură a adaptorului fără bandă de etanșare etc.