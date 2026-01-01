Curățarea poate fi atât de simplă cu aparatul de spălat cu presiune medie. Dispozitivul la îndemână și compact poate fi folosit oriunde este nevoie pentru curățare fără o pregătire îndelungată. Cu duza cu jet plat, murdăria poate fi îndepărtată de pe mobilierul de grădină, jucării de gradina, pubele și multe alte obiecte și suprafețe în cel mai scurt timp. Complet mobil, include rezervorul pentru apa pliabil și furtunul de absorbție apa. Gama largă de accesorii opționale precum duza de spumare, perie de spălare și duza 5-în-1, permite aplicații suplimentare. Bateria și încărcătorul nu sunt incluse în pachetul de livrare.

Baterie de 18 V care poate fi schimbată Tehnologia în timp real cu afișaj LCD pentru acumulatori indică timpul de funcționare rămas, timpul de încărcare rămas și capacitatea bateriei. Durată lungă de viață și putere datorită celulelor litiu-ion. Compatibil cu toate dispozitivele de pe platforma bateriei de 18 V Kärcher. Mai eficient si cu ajustare optima a presiunii Presiune de 21 bari pentru o curățare intermediară eficientă, mobilă și ușoară. Duze ușor de schimbat prin sistem Quick Connect. Duză cu jet plat pentru curățare delicată, accesoriu inclus în pachetul de livrare. Design compact și ușor al dispozitivului Libertate și flexibilitate in perioadă de lucru Aparat de spălat cu presiune medie, portabil, alimentat cu baterii, pentru curățare intermediară. Nu este necesară racordarea la apă, datorită furtunului de absorbție inclus în pachetul de livrare. Accesorii pentru o gamă largă de aplicații Pentru scări și zone mai mici: PS 20 Handheld. Duza multijet MJ 24 combină cinci tipuri de pulverizare Pentru locații greu accesibile: Rasucire la 360 ° dispozitivul VJ 24