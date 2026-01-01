Robotul aspirator RVC 3 Comfort Extra preia sarcina curățeniei, aspirând sistematic și independent podelele dure și covoarele cu fir scurt. Peria principală, periile laterale și puterea de aspirare colectează eficient murdăria în containerul integrat. Pentru o curățenie completă, robotul poate șterge delicat urmele ușoare, reținând astfel praful mult mai bine. Datorită tehnologiei LiDAR, acesta scanează locuința și generează automat o hartă, permițându-ți să personalizezi parametrii de curățare pentru fiecare cameră direct din aplicație. Siguranța este garantată de senzorii speciali care previn căderile, de exemplu pe scări. Controlul este simplu și versatil: pornește robotul din aplicație, urmează un program prestabilit sau apasă un singur buton pe dispozitiv. RVC 3 Comfort îți poate comunica vocal dacă are nevoie de asistență, iar la finalul programului sau când bateria este descărcată, se întoarce automat la stație pentru a-și goli containerul și a se reîncărca.

Putere mare de aspirare Cu o putere de aspirație puternică de 15.000 Pa, majoritatea tipurilor de murdărie – chiar și boabe de piper, alune și fulgi de cereale – pot fi îndepărtate eficient. Există patru moduri de aspirație diferite, care pot fi alese pentru fiecare tip de curățenie. Acțiunea combinată a periei principale și a periei laterale asigură o curățare deosebit de eficientă a întregii case. Perii care previn încurcarea părului Peria laterală cu formă specială previne încâlcirea părului. Structura specială a periei principale previne eficient încâlcirea părului. Golire automată a murdăriei uscate Recipientul de praf al robotului Comfort nu trebuie golit manual, evitând astfel contactul cu praful și murdăria. Navigare precisă Cu navigație LiDAR rapidă și robustă, robotul scanează și cartografiază camerele cu precizie, asigurând cea mai bună orientare pentru curățenie fiabilă chiar și în întuneric. Senzor de protecție la cădere Senzorii scanează nivelul solului. Dacă este detectat un toc mai mare, controlerul primește un semnal și determină robotul să se întoarcă. Control comod prin aplicație cu WLAN Cu ajutorul aplicației se pot regla individual numeroase setări. Transmiterea de informații despre starea actuală a aparatului și afișarea progresului de curățare prin intermediul aplicației. Protecția datelor și actualizări În calitate de producător cu sediul în Germania, Kärcher acordă o mare importanță protecției datelor și are o grijă extremă pentru a se asigura că sunt îndeplinite toate cerințele legale aplicabile în acest sens. Întregul transfer de date între aplicația de pe smartphone și aspiratorul robot cu funcție de mop rulează printr-un cloud către servere localizate doar în Germania. Actualizările regulate îmbunătățesc și extind performanța aspiratorului robot și a aplicației. Aceasta înseamnă, de asemenea, că securitatea sistemului este actualizată în mod constant pentru a se potrivi cu specificațiile actuale. Cartografiere precisă cu opțiuni multiple de personalizare În aplicație pot fi salvate mai multe hărți, de exemplu, pentru diferite etaje. Pot fi definite zone care nu pot fi parcurse și, prin urmare, nu pot fi curățate (de exemplu, spatiul pisicii, zona de joacă din camera copiilor sau obstacole pe care robotul nu le poate depăși). Definirea zonelor selectate care, de exemplu, sunt parcurse de mai multe ori, curățate cu un mod de aspirare mai intensiv sau șterse cu mai multă apă, dacă este necesar. Ajustarea parametrilor de curățare Definirea diferiților parametri de curățare prin intermediul aplicației, individual pentru zone sau încăperi (de exemplu, puterea de aspirare sau cantitatea de apă, numărul de treceri pe suprafață). Setați orele de curățenie și creați programe de curățenie prin intermediul aplicației.