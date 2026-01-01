Baterie de alimentare 4V / 2,5Ah | Kärcher

Baterie cu durată mare de funcționare și performanță de top: Bateria interschimbabilă Kärcher de 2,5 Ah se mândrește cu un sistem simplu de deblocare, ceea ce face ca introducerea și scoaterea bateriei să fie rapidă și fără efort - fără a fi nevoie de o unealtă. Durata de funcționare a aparatului poate fi prelungită oricât de mult doriți cu baterii suplimentare, pentru o flexibilitate maximă în timpul utilizării. Sistemul de contact și protecția la apă pulverizată IPX4 asigură o utilizare sigură, chiar și în dispozitive cu intensitate mare de curent. Celulele litiu-ion de înaltă calitate sunt impresionante datorită performanței lor constante, prevenind autodescărcarea și efectul de memorie (pierderea capacității din cauza descărcărilor parțiale frecvente). Un avantaj suplimentar este zona de atingere moale pentru o manevrare optimă, pentru a preveni alunecarea la schimbarea bateriei. Bateria interschimbabilă Kärcher de 2,5 Ah este potrivită pentru toate dispozitivele care utilizează sistemul de baterii interschimbabile Kärcher de 4 V - chiar și pentru dispozitivele cu două baterii.

Baterie interschimbabilă Kärcher de 4 V Potrivite pentru toate dispozitivele Kärcher de 4 V cu acumulator. Chiar și pentru dispozitivele care au nevoie de o putere mai mare și, prin urmare, au nevoie de două baterii. Puteți prelungi durata de funcționare a dispozitivului dvs. cu o baterie suplimentară pentru o mai mare flexibilitate și disponibilitate operațională în orice moment. Utilizarea durabilă și rentabilă a bateriei pentru diferite dispozitive. Celulă puternică litiu-ion Bateria litiu-ion de 2,5 Ah garantează o putere constantă, prevenind în același timp autodescărcarea și efectul de memorie. Conector de celule din cupru pentru mai puțină rezistență și mai multă putere. Clasa de protecție IPX4 - protejat împotriva jeturilor de apă Protecție optimă împotriva stropilor de apă, prin urmare, perfect pentru utilizarea în zonele interioare și exterioare. Carcasă protejată împotriva prafului, a coroziunii și protejată mecanic. Mecanism de deblocare cu prindere soft grip Schimbarea mai rapidă și mai ușoară a bateriei - nu este nevoie de unelte. Ușor de îndepărtat, fără a aluneca datorită prinderilor încastrate. Sistem eficient de gestionare a bateriei Funcționarea la parametrii optimi ai celulei pentru cea mai bună performanță în timpul procesului de descărcare și reîncărcare. Protejează bateria împotriva supraîncărcării, supraîncălzirii și descărcării profunde. Durată de viață mai lungă a bateriei. Gestionarea temperaturii Performanță de top datorită conceptului eficient de gestionare a căldurii reziduale. Sistem de contact sigur și de înaltă calitate cu fișă cu cinci pini Cel mai înalt nivel de siguranță la utilizarea și încărcarea dispozitivului. Același lucru este valabil și pentru valorile mari ale curenților electrici. Carcasă robustă Carcasele bateriilor Kärcher sunt extrem de rezistente la șocuri.