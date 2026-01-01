Baterie de alimentare 4V / 2,5Ah | Kärcher

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Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Cod produs: 2.443-002.0Bateria interschimbabilă Kärcher de 2,5 Ah este potrivită pentru utilizarea cu toate dispozitivele Kärcher de 4 V.
Platforma bateriei.
Platforma bateriei de 4 V
Tipul bateriei.
Baterie litiu-ion interschimbabilă
Tensiune (V)
nominal 3.6 - max. 4.2 - 3.7
Capacitate. (Ah)
2.5
Clasa de protecție
IPX4
Culoarea
Negru
Greutate (kg)
0.1
Greutate cu ambalaj (kg)
0.2
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
97 x 30 x 37
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
Informații produs
Garanția Legală