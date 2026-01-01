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    Baterie de alimentare 4V / 2,5Ah | Kärcher

    -15% Reducere in Coș
    Baterie Kärcher 4V, 2.5 Ah, design compact, culori negru și gri, inscripționată cu logo-ul Kärcher.

    Baterie de alimentare 4V / 2,5Ah

    Cod produs: 2.443-002.0

    Bateria interschimbabilă Kärcher de 2,5 Ah este potrivită pentru utilizarea cu toate dispozitivele Kärcher de 4 V.