Baterie VC 4 Cordless

Datorită bateriei litiu-ion, toate variantele modelului VC 4 Cordless myHome pot fi folosite cu până la 30 de minute mai mult fără a fi nevoie să se oprească pentru reîncărcare. Pur și simplu înlocuiți bateria din aparat și este gata de funcționare. După ce ați terminat treaba, bateria de înlocuire poate fi încărcată în dispozitiv.

Potrivire optimizată Permite înlocuirea rapidă și simplă a filtrului, fără pierdere de timp Curățare ușoară prin scuturare sau periere Economisește timp și efort la întreținerea aspiratorului pe acumulator Protejează motorul de praf și uzură Extinde durata de viață a aspiratorului și menține constant puterea de aspirație ridicată Celulă puternică litiu-ion Pentru putere mare de aspirare și filtrare ridicată a prafului în timpul utilizării. Extrem de rezistent la rupere, ideal pentru utilizare intensivă. Asigură colectarea maximă a particulelor, pentru o curățenie mai temeinică și aer mai curat în locuința ta