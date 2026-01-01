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    Acumulator 18V / 2,5 Ah 24450340 Karcher | Kärcher

    -15% Reducere in Coș
    Baterie Kärcher 18V, 2.5 Ah, cu afișaj digital al nivelului de încărcare, design negru și galben.

    Battery Power 18/25

    Cod produs: 2.445-034.0

    Acumulator 18V / 2,5Ah, cu tehnologie inovatoare în timp real, inclusiv afișaj LCD pentru starea bateriei. Compatibil cu toate dispozitivele Kärcher cu platforma de 18 V.