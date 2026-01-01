Acumulator 18V / 2,5 Ah 24450340 Karcher | Kärcher

Datorită tehnologiei inovatoare în timp real, starea bateriei devine vizibilă: Afișajul LCD integrat arată timpul rămas, timpul de încărcare și starea de încărcare, în funcție de dispozitivul utilizat. Celulele cu litiu-ion garantează o performanță consecventă și previne atât auto-descărcarea, cât și efectul de memorie (pierderea capacității datorită descărcărilor parțiale frecvente). Carcasa construita din elementele plăcute la atingere, asigură un suport antiderapant pe suprafețe netede și înclinate. Bateria de 18 V / 2,5 Ah este potrivită pentru toate dispozitivele Kärcher cu platforma de 18 V.

Tehnologie inovatoare în timp real Ecranul LCD integrat afișează întotdeauna timpul rămas, timpul de încărcare rămas și starea de încărcare. Platforma Kärcher cu acumulatori de 18 V Compatibil cu toate aparatele Karcher din platforma de 18 V. Recomandate pentru a fi utilizate în toate aparatele Kärcher cu platforma Battery Power de 18 V+ platforma cu acumulatori. Celule puternice cu litiu-ion Bateria cu litiu-ion garantează o putere constantă și previne auto-descărcarea și efectul de memorie. Mod de stocare automat Durata de viata prelungita a celulelor. Protectie la apa IPX 5 Protecție în aplicații cu jet de apă. Gestionarea eficientă a temperaturii Cea mai mare performanță prin protectia termică eficientă și gestionare inteligentă a bateriei. Monitorizarea inteligentă a celulelor Protectie de suprasarcină, supraîncălzire și descărcare totala.