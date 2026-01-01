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    Acumulator 18 V / 5,0 Ah 24450350 Karcher | Kärcher

    -15% Reducere in Coș
    Baterie Kärcher 18V, 5.0 Ah, cu afișaj digital al nivelului de încărcare, design negru și galben.

    Battery Power 18/50

    Cod produs: 2.445-035.0

    Bateria de 18 V / 5.0 Ah, cu tehnologie inovatoare în timp real, inclusiv afișaj LCD pentru a indica starea bateriei. Compatibil cu toate dispozitivele Kärcher cu platforma de 18 V.