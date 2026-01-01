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    Blade LMO 2-18 | Kärcher

    Lamă de tuns iarbă neagră, metalică, cu margini curbate și orificii centrale pentru montare. Fundal alb simplu.

    Blade LMO 2-18

    Cod produs: 2.445-260.0