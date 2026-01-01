Bobină LTR 36 Battery | Kärcher

Zonele mai puțin accesibile din grădină sunt tunse fără efort cu ajutorul trimmerul de gazon de la Karcher. Bobina cu capac practic oferă rezultate de tăiere perfecte și îngrijite și este potrivită pentru toate trimmerele de gazon de 36 V Kärcher Battery Power. Firul răsucit de tăiere se fixează precis, deoarece este ajustat automat la bobină. Alte avantaje sunt funcționarea silențioasă și înlocuirea simplă și fără ustensile a bobinei.

Fir răsucit de tăiere Precis, silențios și fiabil - toate garantate datorită firului răsucit. Alimentare automată Firul este reglat automat, deci are în permanență lungimea potrivită. Bobina poate fi schimbata fără ustensile Bobina poate fi schimbată din câteva mișcări, fără ustensile. Capac practic Pe lângă bobină, capacul este inclus în setul de livrare. Utilizare versatilă Linia de tăiere ajunge fără efort în locurile greu accesibile din grădină.