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    Bobină LTR 36 Battery | Kärcher

    -15% Reducere in Coș
    Bobină de plastic neagră cu fir verde, în suport gri, inscripționată cu "REWIND LINE".

    Bobină LTR 36 Battery

    Cod produs: 2.444-015.0

    Firul de tăiere răsucit și alimentarea automată fac din trimmerul de gazon de 36 V Kärcher Battery Power un instrument perfect de lucru în grădină, mai ales în locuri greu accesibile.