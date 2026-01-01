Indiferent daca e vorba de udare sau alimentare a masinilor de spalat si a bailor – pompa de inalta calitate Kärcher BP 3 Home & Garden este ideala pentru utilizarea surselor alternative de apa cum ar fi apa procesata (de ex. apa de ploaie din cisterne). Functia de start/ stop automat inseamna ca pompa poate fi oprita sau pornita automat daca e necesar. Protectie maxima: asigurata de inchiderea automata a pompei datorita protectiei impotriva functionarii in gol si a afisajului de defectiuni luminos. Pompa puternica nu necesita mentenanta si impresioneaza prin presiunea constanta pentru udarea optima a gradinii. Un intrerupator de picior integrat, 2 iesiri pentru functionarea simultana a doua dispozitive conectate si picioarele din cauciuc fono-absorbante sunt elemente de confort suplimentare. Filtrul preliminar standard si supapa de retinere integrata asigura o functionare indelungata. Materialele de inalta calitate asigura o durata de viata mare. Beneficiaza de o garantie extinsa de 5 ani.

Ușor de utilizat în casă și grădină Alimentare fiabila pentru casa si presiune constanta pentru udarea gradinii. Sigur și rezistent Cu prefiltru și supapă de sens pentru protecție împotriva funcționării în gol, în echiparea standard Start/ stop automat Pompa pornește și se oprește automat după necesități Absorbție optimă Pompa de calitate, trage fără efort apa de la o adâncime de 8 m, de exemplu dintr-o cisternă Afișaj pentru erori Este indicată o eroare, legată de absorbție sau presiune. Două ieșiri pentru apă Multiple utilizări, cum ar fi udarea gazonului cu o instalație cu aspersoare și udarea simultană a grădinii cu un furtun. Adaptor T flexibil Instalare flexibila - pentru alinierea optima a furtunurilor conectate. Întrerupător confortabil de picior Ușor de pornit și oprit, fără să vă aplecați Mâner ergonomic Usor de manevrat și transportat