☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului

    Pompa de irigare BP 4 Home & Garden eco!ogic 16453540 | Kärcher

    Pompa de apă Kärcher, galbenă, cu mâner alb și componente negre și gri, pe fundal alb.

    Pompa pentru casa si gradina

    BP 4 Home & Garden eco!ogic

    Cod produs: 1.645-354.0