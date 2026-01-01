Datorită puterii mari de absorbție și a performanței ridicate a presiunii, setul de grădină BP 6.000 oferă condițiile ideale pentru o irigare confortabilă a grădinii din bazine sau rezervoare cu apă. Setul BP 6.000 Garden Set cu furtun spiralat rezistent la vacuum de 3,5 m cu filtru și supapă de reținere (filet de conectare G1", diametru de 3/4") face posibilă utilizarea imediată a pompei robuste și ușoare, care poate fi transportată cu ușurință cu ajutorul mânerului ergonomic. Pompele de grădină Kärcher sunt puternice și nu necesită întreținere și pot fi conectate fără a fi nevoie de instrumente. De asemenea, ele pot fi pornite și oprite confortabil cu ajutorul unui întrerupător de picior, protejând astfel spatele. Materialele utilizate sunt de înaltă calitate și reprezintă baza pentru o durată lungă de viață. Prin intermediul unui presostat electronic, pompa poate fi îmbunătățită cu o funcție de pornire/oprire automată. De asemenea, este posibilă o garanție Kärcher extinsă de cinci ani.
Robust si durabil
Kärcher ofera o garantie extinsa de 5 ani.
Întrerupător confortabil de picior
Ușor de pornit și oprit, fără să vă aplecați
Gata pentru utilizare imediată
Include furtun spiralat gata de conectare, etans, cu filtru de aspirare si supapa de sens.
Absorbție optimă
Pompa de calitate, trage fără efort apa de la o adâncime de 8 m, de exemplu dintr-o cisternă
Orificiu de umplere separat
Umplere ușoară înainte de utilizare.
Buson de golire
Protecție optimă împotriva deteriorării din cauza înghețarii.
Adaptoare optimizate
Sistem etans, prin racordarea simpla a pompei, fara alte unelte.
Mâner ergonomic
Usor de manevrat și transportat