Pompa pentru udare cu o presiune constantă sau alimentarea cu apă a mașinilor de spălat sau grupuri sanitare: durabilă și fără necesiate de mentenanță BP 7 Home & Garden este o pompă de calitate, ideală pentru utilizarea surselor alternative de apă pentru alimentarea cu apă. Funcția automată de pornire/ oprire înseamnă că BP 7 poate, porni și opri automat. În caz de urgență, protecția la funcționare uscată oprește pompa și un afișaj "defect" este aprins. Pompa cu 5 trepte impresionează prin putere ridicată, eficiență și bună funcționare. La același debit, BP 7 Home & Garden necesită o puterea a motorului mai mică decât pompele convenționale cu jet, conducând la o economie de energie de aproximativ 30%. Caracteristici de confort, cum ar fi întrerupătorul integrat tip pedală, 2 ieșiri pentru operarea simultană a 2 consumatori și picioarele de cauciuc sunt îmbinate cu elemente de siguranță, cum ar fi pre-filtru și supapă de control integrată pentru o funcționare fiabilă.

Ușor de utilizat în casă și grădină Pompa fiabilă de alimentare cu apă a casei și totodată pompa cu presiune constanta, pentru udarea grădinii Sigur și rezistent Cu prefiltru și supapă de sens pentru protecție împotriva funcționării în gol, în echiparea standard Pompa cu mai multe trepte Extrem de eficient energetic și silențios. Funcție de pornire/oprire automată Pompa pornește și se oprește automat după necesități Absorbție optimă Pompa de calitate, trage fără efort apa de la o adâncime de 8 m, de exemplu dintr-o cisternă Afișaj pentru erori Este indicată o eroare, legată de absorbție sau presiune. Două ieșiri pentru apă Multiple utilizari, cum ar fi udarea gazonului cu o instalație cu aspersoare și udarea simultană a grădinii cu un furtun Adaptor T flexibil Instalare flexibilă pentru alinierea optima a furtunurilor conectate. Întrerupător confortabil de picior Ușor de pornit și oprit, fără să vă aplecați Mâner ergonomic Usor de manevrat și transportat