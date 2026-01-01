Cablu prelungitor RCX | Kärcher

Cablul prelungitor oferă mai multă flexibilitate la instalarea stației de încărcare sau a antenei RTK. Dacă nu există o priză în imediata apropiere a locului dorit de instalare, cablul ajută la acoperirea distanței.

Rază de acțiune cu zece metri mai mare pentru instalarea cablului de alimentare Pentru tăierea ierbii cu precizie maximă. Prin rotirea alternativă a mașinii de tuns iarba în ambele direcții, lamele sunt supuse unei solicitări pe ambele părți și rămân ascuțite de două ori mai mult timp. Schimbare usoara Schimbarea ușoară a lamei în doar câțiva pași. Tot ce aveți nevoie pentru a schimba lama este o șurubelniță și mănuși rezistente.