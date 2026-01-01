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    Cablu prelungitor RCX | Kärcher

    Furtun negru înfășurat, cu bandă galbenă, conectori la ambele capete, pe fundal alb.

    Cablu prelungitor RCX

    Cod produs: 2.269-704.0

    Fie că este vorba despre stația de încărcare sau despre antena RTK a modelului RCX, cablul prelungitor permite extinderea conexiunii la sursa de alimentare cu zece metri.