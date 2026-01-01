Cablu prelungitor RCX | Kärcher

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☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Cod produs: 2.269-704.0Fie că este vorba despre stația de încărcare sau despre antena RTK a modelului RCX, cablul prelungitor permite extinderea conexiunii la sursa de alimentare cu zece metri.
Lungimea cablului (m)
10
Culoarea
Negru
Greutate (kg)
0.4
Greutate cu ambalaj (kg)
0.5
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
Informații produs
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