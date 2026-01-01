Carpet slider mini 28632980 Karcher | Kärcher

Sania Mini pentru covoare este cel puțin la fel de eficientă atunci când vine vorba de curățarea suprafețelor greu accesibile acoperite cu mochete. Este ușor de atașat la duza de podea EasyFix Mini, fără a intra deloc în contact cu murdăria și este ideală pentru împrospătarea, cu ajutorul aburului, a suprafețelor mochetei chiar și a celor mici și neregulate.

Potrivit pentru duza de podea EasyFix Mini Este ușor să oferiți covoarelor un suflu nou cu ajutorul aburului. Forma sa compactă înseamnă că poate împrospăta suprafeţele acoperite cu mochetă chiar și cele greu accesibile, fără nici o problemă. Duza de podea EasyFix Mini poate fi ușor introdusă prin culisare în sania pentru covor și apoi îndepărtată Pentru manevrare comodă, fără a fi nevoie să vă aplecați. Cu ajutorul aburului, este posibil să comutați rapid între curățarea pardoselilor dure și a celor acoperite cu mochetă.