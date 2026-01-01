☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului

    Carpet slider mini 28632980 Karcher | Kärcher

    Accesoriu negru Kärcher pentru curățare, cu formă dreptunghiulară și margini ridicate, pe fundal alb.

    Carpet slider mini

    Cod produs: 2.863-298.0

    Împrospătează cu ajutorul aburului chiar şi suprafeţele neregulate şi greu accesibile acoperite cu mochetă: Mini sanie pentru covoare pentru fixarea fără efort la duza de podele EasyFix Mini, fără a intra în contact cu murdăria.