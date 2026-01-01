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    Cartridge filter VC 5 28632390 Karcher | Kärcher

    -15% Reducere in Coș
    Filtru cilindric alb cu capac negru, având margini plisate și orificiu central.

    Cartridge filter VC 5

    Cod produs: 2.863-239.0

    Filtrul cu durată lungă de viață al VC 5 filtrează în mod corespunzător praful fin. Plasat într-o cutie de filtrare, filtrul poate fi îndepărtat și curățat cu ușurință.