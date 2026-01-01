Cartridge filter VC 5 28632390 Karcher | Kärcher

Filtrul cu durată lungă de viață al VC 5 filtrează în mod corespunzător praful fin. Situat într-o cutie de filtrare care poate fi îndepărtată în mod comod, filtrul poate fi schimbat cu ușurință. Dacă este necesar, elimină praful liber prin batere ușoară, pentru a curăța filtrul cu ușurință.