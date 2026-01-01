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    Cartuș de detartraj | Kärcher

    -15% Reducere in Coș
    Două cartușe Kärcher cu etichete galbene, indicând data schimbării în 4 luni.

    Cartuș de detartraj

    Cod produs: 2.863-104.0

    Cartușul de decalcifiere pentru aparatul de curățat cu aburi vertical SC 1 Upright. Pur și simplu introduceți-l în rezervorul de apă și ați terminat. Decalcifrează eficient și rapid.