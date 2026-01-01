Cartuș de detartraj | Kärcher

Cartușul asigură o decalcifiere automată și continuă. Tehnologia aparatului de curățat cu aburi este protejată în mod fiabil împotriva calcarului și, astfel, durata de viață a aparatului este prelungită. Se recomandă schimbarea cartușului după 4 luni sau după un consum total de apă de 15 litri. Cartușul vechi se poate arunca la deșeurile menajere.