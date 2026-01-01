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    Cartus decalcifiere 28630180 Karcher | Kärcher

    -15% Reducere in Coș
    Cartuș filtrant cilindric cu capac negru, pe fundal alb.

    Cartus decalcifiere

    Cod produs: 2.863-018.0

    Decalcifiere rapidă și eficientă a aparatului de curățat cu abur Kärcher SC 3 EasyFix. Tot ce trebuie să faceți este să introduceți cartușul și ați terminat.