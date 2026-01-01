Cartus decalcifiere 28630180 Karcher | Kärcher

Simplu și eficient, când simbolul cartușului de decalcifiere se aprinde în culoarea roșie pe afișajul dispozitivului SC 3, pur și simplu scoateți cartușul de decalcifiere curent și introduceți unul nou. Apoi apăsați butonul de resetare și continuați curățarea cu aburi.

Protejează sistemul aparatului împotriva calcifierii Asigură performanța de lungă durată a aparatului de curățat cu abur. Înlocuirea simplă și rapidă a cartușului Asigură performanța de lungă durată a aparatului de curățat cu abur. Înlocuirea simplă și rapidă a cartușului Înlocuiți cartușul și începeți să folosiți aburul.