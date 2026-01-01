Cărucior pentru furtun HT 3

Căruciorul pentru furtun stabil și durabil asigură o depozitare eficientă a furtunului de grădină și o utilizare foarte comodă. Furtunul poate fi rulat rapid și ușor cu ajutorul manivelei ergonomice. Cu o bază extra-largă pentru o stabilitate superioară, rezistență la UV și îngheț, precum și un suport pentru duză amplasat pe mâner, acest carucior răspunde perfect nevoilor tale. Mânerul telescopic, dotat cu un sistem inovator de eliberare rapidă, poate fi ajustat cu ușurință pe înălțimea dorită sau poate fi coborât complet. Beneficiezi de o garanție de 5 ani din partea Kärcher, iar caruciorul este livrat deja asamblat, gata de utilizare.

Stabilitate și rezistență mare Datorită bazei foarte late și a centrului de greutate coborât al rolei de furtun. Suport practic pentru duze Duzele și lăncile de pulverizare pot fi agățate pe suportul de perete pentru depozitare convenabilă. Pârghie de eliberare rapidă pentru fixarea mânerului telescopic Depozitare compacta Maner anti alunecare, ergonomic Maner confortabil pentru facilitarea manevrarii Mâner pliabil cu manivelă Depozitare compacta Racord pentru furtun curbat Împiedică răsucirea și îndoirea furtunului pentru un debit maxim de apă. Fixare a capului de furtun Nu există scurgeri de apă după utilizare.