Cărucior pentru furtun HT 3.20 Set

Căruciorul robust și stabil pentru furtun oferă o soluție eficientă de depozitare, economisind spațiu și asigurând un utilizare extrem de confortabilă. Furtunul se rulează rapid și ușor, datorită manivelei ergonomice. Designul său include o bază extra-largă pentru o stabilitate excelentă, rezistență la UV și îngheț, precum și un suport practic pentru duză, amplasat pe mâner. Setul vine complet echipat cu un furtun de 20 m, accesorii pentru udare de la Kärcher și o duză. Datorită sistemului inovativ de eliberare rapidă, mânerul telescopic poate fi ajustat rapid la înălțimea dorită sau poate fi pliat complet. Kärcher oferă o garanție de 5 ani, iar caruciorul este livrat deja asamblat, gata de utilizare.

Stabilitate și rezistență mare Datorită bazei foarte late și a centrului de greutate coborât al rolei de furtun. Suport practic pentru duze Duzele și lăncile de pulverizare pot fi agățate pe suportul de perete pentru depozitare convenabilă. Pârghie de eliberare rapidă pentru fixarea mânerului telescopic Depozitare compacta Maner anti alunecare, ergonomic Maner confortabil pentru facilitarea manevrarii Mâner pliabil cu manivelă Depozitare compacta Racord pentru furtun curbat Împiedică răsucirea și îndoirea furtunului pentru un debit maxim de apă. Fixare a capului de furtun Nu există scurgeri de apă după utilizare.