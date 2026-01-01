Cărucior pentru furtun HT 4.20 Set

Căruciorul pentru furtun, stabil și robust, permite depozitarea eficientă a furtunului de grădină și este extrem de ușor de utilizat. Furtunul poate fi înfășurat cu ușurință folosind manivela ergonomică și ghidajul robust al furtunului. Caruciorul se remarcă prin baza sa extra-largă, care asigură stabilitate maximă, precum și prin rezistența la UV și îngheț. Datorită levierelelor inovative cu eliberare rapidă, mânerul telescopic poate fi ajustat convenabil la înălțimea dorită sau poate fi pliat complet, asigurând astfel o depozitare compactă. Caruciorul este gata de utilizare imediată datorită furtunului de 20 m și accesoriilor incluse, precum conectorii Kärcher, adaptorul pentru robinet și duza. Caruciorul pentru furtun vine complet asamblat. Produsele Kärcher pentru depozitarea furtunului sunt recunoscute pentru durabilitatea și rezistența lor de lungă durată și beneficiază de o garanție de 5 ani.

Stabilitate și rezistență mare Datorită bazei foarte late și a centrului de greutate coborât al rolei de furtun. Ghidaj pentru furtun Pentru a facilita infasurarea si desfasurarea furtunului Pârghie de eliberare rapidă pentru fixarea mânerului telescopic Depozitare compacta Maner anti alunecare, ergonomic Maner confortabil pentru facilitarea manevrarii Mâner pliabil cu manivelă Depozitare compacta Gata pentru utilizare imediată Accesoriile de udare sunt incluse în pachetul de livrare. Racord pentru furtun curbat Împiedică răsucirea și îndoirea furtunului pentru un debit maxim de apă. Fixare a capului de furtun Nu există scurgeri de apă după utilizare.