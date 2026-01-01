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    Chain Chainsaw 30cm 18V | Kärcher

    Lanț de fierăstrău cu dinți metalici, așezat pe un fundal alb.

    Chain Chainsaw 30cm 18V

    Cod produs: 2.444-019.0

    Obține de fiecare dată tăieri de cea mai bună calitate cu lanțul de ferăstrău al drujbei alimentate cu acumulatori CNS 18-30 cu tija de 30 cm lungime a acesteia. Înlocuirea este fără efort datorită sistemului de tensionare fără unelte a lanţului.