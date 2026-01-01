Chain Chainsaw 30cm 18V | Kärcher

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☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Cod produs: 2.444-019.0Obține de fiecare dată tăieri de cea mai bună calitate cu lanțul de ferăstrău al drujbei alimentate cu acumulatori CNS 18-30 cu tija de 30 cm lungime a acesteia. Înlocuirea este fără efort datorită sistemului de tensionare fără unelte a lanţului.
Culoarea
argintiu
Greutate (kg)
0.1
Greutate cu ambalaj (kg)
0.1
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
430 x 35 x 5
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
Domenii de utilizare