Chain Chainsaw 30cm 18V | Kärcher

Montarea lanțului de ferăstrău pe drujba CNS 18-30 pe bara acestuia de 30 cm lungime este rapidă și ușoară datorită sistemului de tensionare fără unelte a lanțului. Îți oferă performanțe optime de tăiere de fiecare dată și este extrem de durabil și versatil. Valoarea scăzută a vibrațiilor generate de lanțul cu recul scăzut este, de asemenea, impresionantă.

Lanț de înaltă calitate Obține întotdeauna tăieturile de cea mai bună calitate cu drujbele Kärcher. Lanțul poate fi înlocuit fără unelte Înlocuirea lanțului se face fără efort. Efect scăzut de recul Recul redus și performanță ridicată în același timp.