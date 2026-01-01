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    Chain Chainsaw 35cm 36V | Kärcher

    Lanț de fierăstrău argintiu, cu dinți ascuțiți, întins pe un fundal alb.

    Chain Chainsaw 35cm 36V

    Cod produs: 2.444-020.0

    Asigură tăier de cea mai bună calitate de fiecare dată: lanțul drujbei alimentate cu acumulatori CNS 36-35 Battery pe tija de 35 cm lungime. Cu un efect redus de recul și un sistem de tensionare a lanțului care nu necesită unelte.