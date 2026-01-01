Datorită greutății sale reduse și a lungimii ideale a lamei, druja cu acumulator CNS 18-30 Battery este perfectă pentru întreținerea copacilor. Viteza excepțională a drujei, sistemul de întindere a lanțului fără unelte și sistemul de ungere automată a lanțului permit îndeplinirea sarcinilor rapid și fără efort. Frâna mecanică și electrică și sistemul de deblocare a drujei o fac deosebit de sigură. Setul de livrare include o lamă, un lanț, un flacon cu ulei pentru lanț și o teacă pentru lamă.

Tensionarea lanțului fără unelte Lanțul devine simplu tensionat cu ajutorul unui buton Lubrifiere automata a lantului Pentru o cheltuire redusă a bateriei de către lanț Protecție de lovituri Lanțul se oprește imediat - pentru siguranță maximă în cazul unui efect de recul Vârf de protecție Ghidare sigură și tăieturi precise, deoarece druja se atașează de materialul care urmează a fi tăiat Viteză avansată Viteza lanțului de 10 m/s - pentru lucrări de tăiere rapidă. Aplicații variate Lama lungă de 30 de centimetri este versatilă Deblocare sigură Previne pornirea neintenționată a drujei Rezervor transparent de ulei Utilizatorii pot verifica oricând nivelul uleiului la o fereastră de inspecție transparentă Motor fără perii Pentru o durată mai lungă de funcționare și o durată de viață îmbunătățită pentru aparat. Platforma pentru baterii de 18 V Kärcher Tehnologia în timp real cu afișaj LCD pentru acumulatori indică timpul de funcționare rămas, timpul de încărcare rămas și capacitatea bateriei. Durată lungă de viață și putere datorită celulelor litiu-ion. Bateria interschimbabilă poate fi utilizată în toate celelalte dispozitive Kärcher cu platformă a bateriei de 18 V.