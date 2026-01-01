Datorită vitezei sale excepționale și a lățimii optime de tăiere, drujba cu acumulator CNS 36-35 Battery taie chiar și crengile groase ale copacilor. Sistemul de întindere a lanțului fără unelte și sistemul de lubrifiere automată a lanțului fac ca utilizarea aparatului să fie foarte simplă - atât pentru amatori, cât și pentru profesioniști. Frâna mecanică și electrică și sistemul de deblocare a drujbei o fac deosebit de sigură. Setul de livrare include o lamă, un lanț, un flacon cu ulei pentru lanț și o teacă pentru lamă.

Tensionarea lanțului fără unelte Lanțul devine simplu tensionat cu ajutorul unui buton Lubrifiere automata a lantului Pentru o cheltuire redusă a bateriei de către lanț Protecție de lovituri Lanțul se oprește imediat - pentru siguranță maximă în cazul unui efect de recul Vârf de protecție Ghidare sigură și tăieturi precise, deoarece druja se atașează de materialul care urmează a fi tăiat Viteză avansată Viteză mare a lanțului de 21 m / s - pentru lucrări de tăiere rapidă. Aplicații variate Lama de ferăstrău lungă de 35 de centimetri - ideală pentru toate aplicațiile convenționale. Deblocare sigură Previne pornirea neintenționată a drujei Rezervor transparent de ulei Utilizatorii pot verifica oricând nivelul uleiului la o fereastră de inspecție transparentă Motor fără perii Pentru o durată mai lungă de funcționare și o durată de viață îmbunătățită pentru aparat. Platforma de baterii cu energie electrică de 36 V Karcher Tehnologia în timp real cu afișaj LCD pentru acumulatori indică timpul de funcționare rămas, timpul de încărcare rămas și capacitatea bateriei. Durată lungă de viață și putere datorită celulelor litiu-ion. Bateria schimbabilă poate fi utilizată în toate celelalte dispozitive cu platformă de alimentare de 36 V de la Karcher