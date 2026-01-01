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    Conector pentru furtun 1/2", 5/8" | Kärcher

    Conector galben Kärcher pentru furtun, cu design ergonomic și detalii în relief.

    Conector pentru furtun 1/2", 5/8"

    Cod produs: 2.645-352.0