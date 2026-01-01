Cuplaj pompe inclusiv ventilului de retinere, mic 69973590 | Kärcher

Adaptor de pompa pentru conectarea rezistenta la vid a furtunurilor de absorbtie la pompele de gradina si la pompele cu presiune ridicata pentru utilizarea domestica. Adaptorul este ideal pentru pompele cu filet de conectare 1" (33,3 mm) si 3/4" sau 1" furtunuri. Include saiba de imbinare, clema de furtun, curatitor si supapa de verificare. Supapa de verificare poate fi utilizata in pompe submersibile sau pompe cu presiune submersibile pentru a preveni curgerea apei inapoi in pompa. in caz contrar, un spalator este utilizat in locul supapei de verificare.

Piesă de conectare Pentru racorduri rezistente la vid ale furtunurilor la pompa Filet rotativ Pentru fixarea simpla a racordului de pompa la pompa corespunzatoare, in special daca furtunul este deja montat pe cuplajul de pompa. Pentru furtunuri 3/4 "și 1" in functie de dimensiunea furtunului, se poate utiliza cuplajul corect in mod corespunzator. Incl. garnituri plate Daca cuplajul etanseaza pompa, apa nu poate iesi Incl. supapă de reținere impiedica returul apei deja pompate. Se recomanda in special utilizarea cu pompe submersibile si pompe submersibile de inalta presiune. Incl. cleme de furtun Pentru fixarea furtunului pe cuplajul de pompa