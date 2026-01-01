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    Cuplaj pompe inclusiv ventilului de retinere, mic 69973590 | Kärcher

    -15% Reducere in Coș
    Set de accesorii Kärcher, incluzând un conector negru, o clemă metalică și un disc cu inscripția "UP".

    Cuplaj pompe inclusiv ventilului de retinere, mic

    Cod produs: 6.997-359.0

    Cuplajul pompe cu ventil de retinere se foloseste la conexiunea Vakuumfesten a furtunului de aspirare pompe (de exemplu pompe de gradina, automate de apa menajera, si instalatii de apa menajera).