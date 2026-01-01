Curea de umăr pentru uneltele de gradina de la Kärcher | Kärcher

Cureaua ergonomică de umăr îți permite să lucrezi cu uneltele de grădină alimentate cu acumulatori de la Kärcher, pentru perioade mai lungi de timp, fără a resimți oboseala fizică. Aceasta este confortabilă și usureaza munca utilizatorului. Compatibilă cu aparatele de îndepărtare a buruienilor WRE 4 Battery, WRE 18-55, suflantele pentru frunze și aspiratoare cu suflantă BLV 36V și BLV 18V, precum și alte unelte de grădină alimentate de baterii.

Protecție pentru umăr acoperită cu cauciuc Pentru un confort maxim în timpul lucrului. Curea reglabilă pentru umăr Reglabilă pentru diferite dimensiuni ale corpului. inchidere de siguranta Dacă unealta de gradina este prea grea, cureaua se ajusteaza independent.