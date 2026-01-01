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    Curea de umăr pentru uneltele de gradina de la Kärcher | Kärcher

    Curea neagră cu cataramă metalică și detaliu roșu, fundal alb.

    Curea de umăr pentru uneltele de gradina de la Kärcher

    Cod produs: 2.445-242.0

    Uşurează-ţi lucrul utilizand cureaua confortabilă şi ergonomică de umăr, care îți permite să lucrezi pentru perioade lungi de timp, fără a obosi. Compatibilă cu multe dintre uneltele de grădină alimentate cu acumulatori, produse de Kärcher.