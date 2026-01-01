Curea de umăr pentru uneltele de gradina de la Kärcher | Kärcher

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☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Cod produs: 2.445-242.0Uşurează-ţi lucrul utilizand cureaua confortabilă şi ergonomică de umăr, care îți permite să lucrezi pentru perioade lungi de timp, fără a obosi. Compatibilă cu multe dintre uneltele de grădină alimentate cu acumulatori, produse de Kärcher.
Culoarea
Negru
Greutate (kg)
0.2
Greutate cu ambalaj (kg)
0.2
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
240 x 60 x 50
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.