☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului

    Cutie accesorii pentru curatarea animalelor de companie 26438590 | Kärcher

    Set accesorii Kärcher pentru curățarea animalelor, incluzând o perie, un recipient, o cârpă și un adaptor.

    Cutie accesorii pentru curatarea animalelor de companie

    Cod produs: 2.643-859.0

    Ideal pentru curățarea ușoară a animalelor de companie, cu accesorii perfect adaptate.