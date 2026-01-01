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    Cutie cu accesorii pentru bicicleta 26438580 Karcher | Kärcher

    Set de curățare auto Kärcher, include o cutie neagră, o perie rotundă, un prosop gri și o soluție de curățare.

    Cutie cu accesorii pentru bicicleta

    Cod produs: 2.643-858.0

    Cutie cu accesorii optime pentru curatarea bicicletelor.