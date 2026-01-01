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    Cutie cu accesorii pentru calatorii 26438570 Karcher | Kärcher

    -15% Reducere in Coș
    Set accesorii Kärcher, include o perie rotundă neagră și un furtun transparent cu conectori negri.

    Cutie cu accesorii pentru calatorii

    Cod produs: 2.643-857.0

    Cu accesoriile potrivite ale kit-ului pentru calatorii, echipamentele pot fi curățate fără efort, oriunde.