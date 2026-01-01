Cutie cu accesorii pentru calatorii 26438570 Karcher | Kärcher

Perfect pentru oricine calatoreste, cu accesoriile potrivite ale cutiei de aventuri, echipamentele pot fi curățate oriunde. Peria universală, care poate fi conectată la pistolul de pulverizare, îndeparteaza murdăria persistenta folosind o perie moale. Cu ajutorul furtunului de absorbtie, pot fi de asemenea utilizate surse alternative de apă, precum puțuri sau recipiente cu apă. Nu în ultimul rând, accesoriile pot fi depozitate în cutia practică care poate fi atașată la aparatul de spălat cu presiune.

Accesorii Poate fi fixat in partea de jos, deci totul este bine depozitat. Perie universală Îndepărtează murdăria persistenta. Furtun de aspirare Pentru utilizarea unor surse alternative de apă, precum puțuri sau recipiente cu apa.