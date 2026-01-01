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    DB 24 Dirt blaster | Kärcher

    Accesoriu Kärcher pentru curățare, negru, cu design aerodinamic și detalii gri, pe fundal alb.

    DB 24 Dirt blaster

    Cod produs: 2.644-472.0