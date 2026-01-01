Detergent concentrat multisuprafete RM 508

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Țară: România
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
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Cod produs: 6.296-128.0Detergentul concentrat multisuprafete RM 508 poate fi utilizat în toată casa, cu uscare rapidă și fără urme și este potrivit pentru toate suprafețele rezistente la apă.
Dimensiunea ambalajului (ml)
500
Unitate ambalare (Bucată)
8
Greutate cu ambalaj (kg)
0.6
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
65 x 65 x 210
Caracteristici
Informații produs
Fișă cu date de securitate
Avertismente si recomandari de siguranta, in conformitate cu directivele CE
Domenii de utilizare