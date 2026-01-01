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    Sticlă de detergent Kärcher Multi-Surface Cleaner, etichetă galbenă cu imaginea unui aspirator de geamuri și text informativ.

    Detergent concentrat multisuprafete RM 508

    Cod produs: 6.296-128.0

    Detergentul concentrat multisuprafete RM 508 poate fi utilizat în toată casa, cu uscare rapidă și fără urme și este potrivit pentru toate suprafețele rezistente la apă.