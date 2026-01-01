Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Țară: România
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Cod produs: 6.295-842.0Solutie pentru curatarea teraselor, balcoanelor din lemn sau piatra. Îndepărtează uleiul, grăsimea, praful și funinginea. Produce 5 l de detergent diluat.
Dimensiunea ambalajului (ml)
500
Unitate ambalare (Bucată)
8
Greutate (kg)
0.5
Greutate cu ambalaj (kg)
0.6
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
70 x 70 x 240
Fișă cu date de securitate
Avertismente si recomandari de siguranta, in conformitate cu directivele CE
Domenii de utilizare