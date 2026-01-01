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    Sticlă de detergent Kärcher Patio & Deck Cleaner, etichetă galbenă cu imaginea unui aparat de curățare Kärcher.

    Detergent concentrat pentru terase 500ml

    Cod produs: 6.295-842.0

    Solutie pentru curatarea teraselor, balcoanelor din lemn sau piatra. Îndepărtează uleiul, grăsimea, praful și funinginea. Produce 5 l de detergent diluat.